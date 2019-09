Scosse di terremoto avvertite a Lecce: epicentro in Albania, solo paura nel Salento

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto sulla costa settentrionale dell'Albania, con epicentro a 33 chilometri da Tirana. Due scosse avvertite distintamente anche sul territorio italiano, in particolare nel Salento, nella provincia di Lecce. Sui social in tanti hanno suonato l'allarme, ma per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Solo paura, dunque. Intanto il Napoli è in partenza proprio per la trasferta di Lecce.