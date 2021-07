Serie A, caso stadi: Preziosi chiede al governo la rateizzazione di imposte e contributi

I club di Serie A alzano il pressing sul governo sul caso stadi, con il presidente Dal Pino e Gravina portavoce del malcontento della massima serie. Beppe Marotta, ad dell'Inter, invita tutti a un atteggiamento moderato perché dopo i colloqui con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, ha capito che per il governo le priorità attuali non possono che essere altre. Preziosi invece, tra i più battaglieri in assemblea, spinge per ottenere la rateizzazione e i differimenti di imposte e contributi. Se il governo non ascolterà le richieste del calcio, già da lunedì prossimo, quando è stata indetta una nuova assemblea, verranno studiate le eventuali contromisure. A riportarlo è il Corriere della Sera.