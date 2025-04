Serie A, classifiche a confronto: crollo Inter, che salto del Napoli

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di campionato in attesa di Napoli-Empoli, gara che chiuderà il programma di questo turno di campionato. L'Inter capolista che nell'ultima giornata ha rifilato un 3-1 al Cagliari ha dodici punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo positivo per l'Atalanta, tornata al successo dopo tre sconfitte di fila: +10 rispetto a un anno fa.

Inter 71 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 32 giornate)

*Napoli 65 (+17)

Atalanta 61 (+10)

Juventus 59 (-4)

Bologna 57 (-2)

Lazio 56 (+7)

Roma 54 (-4)

Fiorentina 53 (+6)

Milan 51 (-18)

Torino 40 (-5)

Udinese 40 (+12)

Genoa 39 (=)

Como 36 (in Serie B)

Hellas Verona 32 (+4)

Cagliari 30 (-1)

Parma 28 (in Serie B)

Lecce 26 (-6)

*Empoli 24 (-4)

Venezia 24 (in Serie B)

Monza 15 (-28)