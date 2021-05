Serie A, continua la 37ª giornata: il programma di oggi

Dopo i 4 anticipi del sabato, oggi continua la penultima giornata di Serie A. Apre il 37° turno il lunch match del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Alle 15 il Benevento contro il Crotone cercarà di rimanere in corsa per la salvezza. A chiudere la giornata Milan-Cagliari, con i rossoneri alla ricerca della matematica qualificazione in Champions League e i sardi alla caccia di punti per restare in A. Di seguito il programma.

Fiorentina-Napoli alle 12.30

Benevento-Crotone alle 15.00

Udinese-Sampdoria alle 15.00

Parma-Sassuolo alle 18.00

Milan-Cagliari alle 20.45