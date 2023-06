Serie A, Kvara da record! In doppia cifra come gol e assist alla prima stagione

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 12 reti e fornito 10 assist in questo campionato.

Fonte: SSC Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 12 reti e fornito 10 assist in questo campionato. Si tratta di record per un attaccante alla prima stagione in Serie A. Kvara è anche il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 reti e 13 assist con il Werder Brema).

Khvicha Kvaratskhelia è diventato il quarto giocatore dell’era De Laurentiis in grado di partecipare attivamente a più di 20 gol (22 per l'esattezza) nel suo primo torneo di Serie A con il Napoli dopo Cavani (2010/11), Higuain e Callejon (entrambi 2013/14).

Kvara è stato inoltre l’unico giocatore di questo campionato con più di 70 tiri tentati e più di 50 occasioni create per i compagni.

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore che ha creato più occasioni a seguito di progressione palla al piede (26), oltre ad essere quello che ha servito più assist (5) da tale sviluppo di gioco in questa Serie A.