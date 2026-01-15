Serie A, la classifica: il Milan resta in scia all’Inter e allunga sul Napoli
Il Milan soffre tantissimo a Como, ma alla fine vince 3-1 e torna a 3 punti di distacco dall'Inter. La squadra di Massimiliano Allegri rischia più volte, ma viene salvata da Maignan e dalla traversa e poi, quando nella ripresa i lariani si scoprono, segna in contropiede prendendosi un successo pesantissimo che permette anche di allungare sul Napoli. Gli uomini di Fabregas invece restano a 5 lunghezze dalla Roma quinta.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 46 punti
2. Milan 43
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34
7. Atalanta 31
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13
20. Pisa 13
