Serie A, la Top 100 Tmw: Osimhen chiude al secondo posto, presenti altri tre azzurri

Conclusa la stagione 2021-2022, la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato la Top 100 in base alle medie voto assegnate ai calciatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Conclusa la stagione 2021-2022, la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato la Top 100 in base alle medie voto assegnate ai calciatori fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite. Tra i calciatori del Napoli sono stati inseriti quattro azzurri. Victor Osimhen si piazza al secondo posto, quarto Koulibaly, Mertens all’ottavo posto, chiude infine Lobotka che grazie ad un’ottima stagione viene inserito in tredicesima posizione.