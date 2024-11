Ufficiale Serie A, Player of Month di novembre: Buongiorno in lizza, l'elenco dei candidati

vedi letture

C'è anche Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, nell'elenco dei giocatori in lizza per il Player of the Month a novembre. I candidati per la Lega di Serie A, oltre all'azzurro, sono Dimarco dell'Inter, Kean della Fiorentina, Lookman dell'Atalanta, Thuram della Juventus e Zaccagni della Lazio.