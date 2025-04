Ufficiale Serie B, arriva il comunicato: ecco le date del recupero della 34ª giornata

Il lutto relativo alla morte di Papa Francesco ha investito tutto il mondo dello sport e di conseguenza anche quello del calcio. Nello specifico anche la Serie B ha visto rinviarsi l’intera 34ª giornata di campionato, originariamente in programma per oggi. A seguito del consiglio straordinario di Lega B tenutosi in giornata, si è optato per lo slittamento del turno al 13 Maggio, dunque dopo la 38ª giornata.

La nota della Lega Serie B: "Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la pro-posta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili. Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile".