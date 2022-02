Serie B, la Cremonese batte il Monza nel big match: in rete Gaetano

La Cremonese vince il big match di Serie B tutto lombardo contro il Monza. Match spettacolare e ricco di gol, che premia la squadra di casa: 3-2 in favore dei grigio-rossi. In rete il centrocampista di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano nel primo tempo. Doppietta di Ciofani nella ripresa, intervallata dal centro di D’Alessandro (54’) e seguita da quello di Ciurria (84’). Cremonese ora quarta in classifica a tre punti dalla capolista Lecce.