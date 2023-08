Serie B, le formazioni ufficiali di Reggiana-Palermo: l'azzurro Vergara titolare

Si alza il sipario, questa sera, sulla terza giornata del campionato di Serie B, che vedrà le prime quattro partite in campo questa sera alle 20:30

Si alza il sipario, questa sera, sulla terza giornata del campionato di Serie B, che vedrà le prime quattro partite in campo questa sera alle 20:30 e le restanti quattro nella giornata di domani, in attesa poi dell'esito del Consiglio Federale che deciderà le situazioni di Reggina e Lecco.

Al "Mapei Stadium" si affronteranno a breve Reggiana e Palermo, con i rosanero che non schierano Stulac dal 1' come vertice basso ma Gomes come vertice basso, e Segre subito titolare; al debutto dal 1' Lund. Conferme, invece, per la formazione di casa.

Di seguito le formazioni ufficiali:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Kabashi, Bianco; Girma; Pettinari, Vergara. Allenatore: Nesta.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.