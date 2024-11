Serie B su Prime Video, si allungano i tempi: la possibile data di partenza

vedi letture

Si allungano i tempi per vedere il campionato di Serie B sul nuovo canale dedicato di Amazon Prime Video. Le parti hanno raggiunto da diversi mesi un accordo per portare le gare della cadetteria sulla piattaforma streaming fondata da Jeff Bezos, ma allo stato attuale la collaborazione non è ancora iniziata in maniera pratica.

Secondo quanto riferito da PianetaSerieB, le motivazioni del ritardo sarebbe legate a problematiche tecnologiche. Il colosso, si legge, prosegue nei test tecnici. L'obiettivo è provare a partire appena prima della sosta, oppure appena dopo. Il weekend dal 22 al 24 novembre, alla ripresa del campionato, potrebbe essere la data giusta per lo sbarco.

Prime Video conferma in ogni modo il suo interesse per il calcio, e per quello italiano. L'emittente streaming trasmette nel nostro Paese una gara di Champions League per giornata, la migliore del mercoledì, in esclusiva. Nel prossimo turno, in particolare, la piattaforma trasmetterà in esclusiva Inter-Arsenal, in programma mercoledì 6 novembre alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.