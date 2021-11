Sfida allo Spartak Mosca: domani alle 12 Spalletti e Juan Jesus in conferenza

Torna l'Europa League col Napoli in campo mercoledì a Mosca (si gioca alle 16.30 italiane). Nella giornata di martedì Luciano Spalletti e Juan Jesus saranno presenti in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista della delicata sfida europea, che potrebbe dare un impulso fondamentale al percorso degli azzurri del girone. Potrete seguire la diretta testuale su TuttoNapoli a partire dalle 12.