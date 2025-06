Si è sentito tradito? Tutt’altro: Spalletti elenca i dirigenti FIGC e lascia commosso

Si emoziona nel corso della conferenza stampa di addio da Coverciano, più che di vigilia rispetto alla gara di qualificazioni Mondiali contro la Moldavia, il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Così come per esempio la chiusura dell'intervento fatto dal ct, che ha risposto in questi termini a precisa domanda ("Si è sentito tradito?") "Perché? Gravina, Massimiliano, Marco...", ha esordito prima di fermarsi, alzarsi e lasciare la sala stampa visibilmente commosso.

