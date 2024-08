Sirigu torna in Italia: l'ex azzurro completa un romantico ritorno e va in Serie B

vedi letture

Sirigu ha superato la concorrenza dell'ex Bari Brenno e l’ex Salernitana Costil, tornando così in Sicilia dopo le esperienze dal 2005 al 2007 e non solo

A distanza di 13 anni dall'ultima volta Salvatore Sirigu tornerà a vestire la maglia del Palermo. In casa rosanero è infatti arrivato l'ok del City Group tanto atteso per il via libera per il tesseramento dell'esperto portiere che dovrà sostituire Alfred Gomis dopo il grave infortunio subito da quest'ultimo all'esordio in campionato.

Sirigu ha superato la concorrenza dell'ex Bari Brenno e l’ex Salernitana Costil, tornando così in Sicilia dopo le esperienze dal 2005 al 2007 e poi dal 2009 al 2011. Sempre in casa rosanero si attende ora un altro via libera da parte della proprietà per il difensore Mateusz Wieteska, polacco classe '97 di proprietà del Cagliari.