Sky - Giuntoli non sarà a Bergamo: ds impegnato nell'affare-Osimhen

Stasera a Bergamo, in occasione della sfida tra Napoli e Atalanta, non sarà presente il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. A riportarlo è Sky Sport, che riferisce come il d.s. sia impegnato in questi giorni per il mercato, a cominciare dalla trattativa legata a Victor Osimhen. Per questo il dirigente partenopeo 'salterà' la trasferta.