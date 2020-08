Sky - Insigne in dubbio col Barça: due alternative per Gattuso, le ultime

Sono ore di trepidante attesa riguardo l'infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito anzitempo dal campo nel match contro la Lazio per un problema fisico e saranno decisive le prossime 24-36 ore per capire se il talento di Frattamaggiore possa essere del match contro il Barcellona in scena l'8 agosto.

Come riferisce la redazione di Sky Sport, se Lorenzo non dovesse farcela, Gattuso può scegliere tra due soluzioni: Hirving Lozano o Eljf Elmas. Il messicano potrebbe riscattare una stagione composta da tanti alti e bassi mentre il macedone garantirebbe un maggiore equilibrio.