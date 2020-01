Sky - Insigne preoccupa Conte: possibile novità in difesa per l'Inter

Sarà tre contro tre, attacco del Napoli contro difesa dell'Inter. Il 4-3-3 di Gattuso da un lato, il 3-5-2 di Antonio Conte dall'altro lato. La linea offensiva azzurra sarà composta da Callejon, Milik e Insigne, mentre l'allenatore nerazzurro ha un dubbio per il reparto arretrato della sua squadra. Dal momento che Godin non s'è inserito al meglio, potrebbe soffrire contro il tridente partenopeo e per questo il tecnico salentino sta pensando di schierare Skriniar sulla fascia di Insigne, con Bastoni titolare dall'altro lato e l'ex Atletico Madrid in panchina per non andare in difficoltà di fronte al capitano della formazione di casa. A riportarlo è Sky Sport.