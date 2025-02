Sky - Juan Jesus o Buongiorno? Filtra una sensazione da C. Volturno

Il giornalista Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno, ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli di Conte dopo il ko dell'Inter contro la Fiorentina: "Non c'è un vero dominatore di questo campionato, tutti possono perdere punti con chiunque, vedi l'Inter che sembrava nettamente favorita. Ma questi sono discorsi che Conte non ha fatto alla squadra. Bisogna dimenticare le scorie di questo difficile mercato di riparazione.

Il dubbio resta aperto tra Buongiorno e Juan Jesus, anche se l'impressione è che il brasiliano stia facendo così bene da non essere sostituito. Buongiorno comunque sta riprendendo la giusta tonalità muscolare ma non è ancora al top della forma. Poi, per il resto, pochi dubbi: giocano quelli che conosciamo".