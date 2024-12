Sky - Kvarataskhelia può tornare tra i convocati: domani la decisione

Ultime sul Napoli, ultime di formazione in vista della gara di Genova di sabato. Ne parla da Castel Volturno l'inviato di Sky Sport, Francesco Modugno: "4-3-3 con Juan Jesus al posto di Buongiorno, a centrocampo i soliti, Anguissa ha smaltito la febbre, in attacco tre mancini. Kvaratskhelia sta meglio, si è un allenato un po' in gruppo oggi e potrebbe rientrare tra i convocati, come nelle previsioni dopo l'infortunio quando si parlava di una decina di giorni. Le sensazioni sono buone, ma domani nella rifinitura Conte e Kvara con l'ausilio dei medici decideranno cosa fare".