Sky - La probabile formazione azzurra: Fabian Ruiz unico dubbio

Tutto pronto per la sfida di Anfield tra Liverpool e Napoli. Per Ancelotti secondo quanto riferisce la redazione di Sky l'unico grande dubbio è lo spagnolo Fabian Ruiz, il centrocampista non ha recuperato pienamente dai problemi che l’avevano tenuto fuori anche contro il Milan e il tecnico azzurro ancora non ha deciso se mandarlo in campo o meno. In difesa, alte le quotazioni di Manolas al rientro, mentre Maksimovic verrà preferito a Mario Rui sulla sinistra. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Maksimovici; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano.