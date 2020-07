Sky - La probabile formazione: Meret in porta. Ecco quale sarà il tridente

E' il giorno di Bologna-Napoli, match valido per il 33esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla possibile formazione che manderà in campo Gennaro Gattuso in quel del Dall'Ara. In porta dovrebbe tornare Meret. Manolas e Maksimovic i due centrali, ai loro lati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo torna Demme, turno di riposo per Fabian. In avanti tridente insolito con chance dal primo minuto per Lozano, Milik e Politano completano il reparto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano