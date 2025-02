Foto Sky - Le ultime di formazione verso l'Udinese: Conte conferma due azzurri

A poche ore dal match contro l'Udinese, la redazione di Sky Sport riporta le ultime novità di formazione in casa Napoli. Sarà confermato Juan Jesus al centro della difesa, come annunciato anche da Conte in conferenza, e toccherà ancora a Spinazzola sostituire l'infortunato Olivera. L'attacco rimane intatto, Okafor partirà dalla panchina: pronto il tridente Politano-Lukaku-Neres.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.