Sky - Maksimovic unico recupero possibile per la Juve, Allan può volare in Brasile

La situazione dell'infermeria è sempre molto tesa in casa Napoli, con tanti giocatori fermi ai box. Anche per la sfida contro la Juventus la situazione dovrebbe restare stazionaria, con Gattuso che dovrà ancora rinuciare a diversi giocatori titolari. Come riporta la redazione di Sky Sport, l'unico che potrebbe recuperare per il match contro i bianconeri è Maksimovic, mentre Allan potrebbe volare in Brasile dal terzo figlio nato proprio in queste ore.