Sky - Manca l'accordo tra la Lega di A e l'AIC: il nodo è il pagamento di marzo

Continua ad essere incerto il futuro della Serie A: manca ancora l'accordo tra la Lega di Serie A e l'AIC in merito al taglio degli stipendi. Il principale problema - secondo quanto afferma la redazione di Sky - è il pagamento della mensilità di marzo. I club chiedono di sospendere gli stipendi per 4 mesi, l'AIC ne vuole uno.

L'accordo collettivo prevede che lo stipendio di marzo dovrebbe essere versato ai calciatori entro il 20 aprile. Passati 20 giorni, un calciatore ha la facoltà di spedire una raccomandata al club chiedendo la messa in mora. Se poi il club non paga entro il 30 maggio, un calciatore può svincolarsi. L'AIC ha chiesto di spostare il termine del 30 maggio a fine giugno, la Lega che marzo non venga pagato.