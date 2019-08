Sky - Mertens centravanti ipotesi per la Fiorentina, difficile il recupero di Milik

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha proiettato l'attenzione verso il prossimo match contro la Fiorentina, spiegando le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cominciare con Mertens centravanti? E' una possibilità, figlio di questo problema muscolare che attanaglia Milik da qualche giorno. Ieri ha lavorato a parte, oggi un po' di palestra, niente di particolarmente grave, ma considerando che la Fiorentina è dietro l'angolo, è facile ipotizzare che si possa partire con una soluzione differente in attacco, e senza Milik l'unico centravanti in attacco ovviamente è il belga".