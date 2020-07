Sky - Mertens non al top, Gattuso pronto a lanciare Lozano punta centrale

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che potrebbe essere la formazione scelta da Rino Gattuso per la sfida di domani contro il Parma: "Mertens in questo momento della stagione è da non rischiare, molto probabile che sia impiegato Lozano dal primo minuto come prima punta, ha più adattabilità in quel ruolo. E' un tema che apre uno scenario importante anche per il mercato, la squalifica di Milik e l'infortunio di Mertens, il campionato prossimo sarà ricco di impegni e ci saranno meno paure, sembra evidente l'esigenza di mettere a disposizione di Gattuso tre prime punte".