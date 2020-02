Sky - Riflessioni sulla difesa: Koulibaly e Maksimovic recuperati, ma Gattuso non li rischia

Riflessioni in corso per la difesa in vista del match contro la Sampdoria. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Gennaro Gattuso ha recuperato sia Kalidou Koulibaly che Nikola Maksimovic, ma per il momento entrambi dovrebbero restare in panchina. L'allenatore azzurro, in virtù dell'equilibrio ritrovato, sembrerebbe intenzionato a confermare la linea. L'ex Genk è tornato a disposizione, ma difficilmente sarà rischiato.