Sky - Svelato il motivo per cui Conte vede Olivera centrale a Lecce

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte parlando anche delle scelte di formazione di Conte in vista della partita di domani a Lecce. “Olivera come difensore centrale è l'opzione più concreta. La squadra di Conte sa giocare a tre come a quattro, cambiando anche nel corso della partita. Krstovic ha passo rapido, svelto: non è un elemento di grande fisicità ed Olivera, che è sveglio di testa e di gambe, può fronteggiarlo in marcatura.

Giampaolo ha sempre una proposta di gioco interessante, votata alla costruzione e alla qualità. Ci sono momenti però poi dove ti devi arrangiare con quello che hai, anche considerando il momento tragico come quello che sta vivendo il Lecce. L’ambiente è caldo, lo stadio è sempre pieno. È una partita difficile, quando trovi un avversario che si deve salvare è sempre complicato. Non ho dubbi però che il Napoli giocherà questa partita in maniera molto seria e con tanta concentrazione. Posso dire che martedì, alla ripresa degli allenamenti, più di qualcuno ha fatto accertamenti per capire se si trattasse solo di una botta o di qualcosa di più. Siamo comunque quasi a fine stagione e il Napoli si sta giocando lo scudetto, normale che nessuno tiri indietro la gamba”.