Napoli miglior difesa, la garanzia è Conte: c'è un dato che parla chiaro

Il Napoli ha vinto il suo quarto Scudetto nella stagione 2024/25: se gli azzurri hanno chiuso come sesto attacco del campionato, si deduce facilmente come il vero segreto sia stato la difesa. Dai 48 gol subiti nel disastroso anno del decimo posto, a soli 27 vincendo il tricolore. La formazione di Antonio Conte è stata non solo la miglior difesa della Serie A, ma di tutti i top-5 campionati europei.

È proprio Antonio Conte la garanzia di una difesa imperforabile. Come evidenziato da Kickest, a partire dal suo esordio alla Juventus il tecnico leccese ha sempre chiuso come squadra con meno gol subiti. Nel 2013/14, primo anno in bianconero, miglior difesa con 20 reti incassate e lo stesso dato si ripete nel 2012/13 (24 gol subiti) e nel 2013/14 (23 gol subiti) con la Vecchia Signora. Nelle due stagioni alla guida dell'Inter il trend non è cambiato, squadra meno battuta con 36 e 35 gol (2019/20 e 2020/21), fino ad arrivare alla panchina del Napoli.