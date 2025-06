ADL lavora per il centenario del Napoli, KKN: già impegnato su un'iniziativa celebrativa

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio: "Mentre Antonio Conte e il ds Giovanni Manna lavorano per l'area sportiva, il presidente Aurelio De Laurentiis è già a lavoro per il centenario del Napoli. Il patron azzurro sta programmando il primo agosto 2026, ha già cominciato a lavorare al film celebrativo per i cento anni del club".

