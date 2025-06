Ufficiale Spagna-Italia U21, le formazioni: Rafa Marin e Ambrosino titolari

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Spagna e Italia, terzo turno del Girone A dell'Europeo Under 21. Per gli azzurrini, il commissario tecnico Carmine Nunziata, avendo già in tasca la qualificazione, opta per un turnover: in campo otto titolari diversi su undici rispetto all'ultima sfida, uno di questi è l'attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino, che guiderà l'attacco. Nella Roja inizia dal primo minuto un altro calciatore dei partenopei, Rafa Marin, posizionato sul centro-destra della difesa.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SPAGNA (4-2-3-1): Cunat; Pubill, Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jaureguizar, Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; Roberto Fernandez. Ct: Denia.

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Coppola, Ghilardi, Turicchia; Doumbia, Guarino, Bianco; Fazzini, Pisilli; Ambrosino. Ct: Nunziata.