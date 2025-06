Da De Bruyne e JJ a Donadel e Dalla Bona: la top-11 dei parametro zero dell'era ADL

vedi letture

Il Napoli ha ufficializzato da pochi giorni il colpo Kevin De Bruyne, un acquisto che ha fatto sognare i tifosi partenopei sin dalle prime indiscrezioni e che poi è diventato realtà. C'erano legittimamente dei dubbi all'inizio della trattativa: non solo per lo status del calciatore, ma anche perché nell'era Aurelio De Laurentiis sono stati davvero pochi i giocatori ingaggiati a parametro zero, ancor meno quelli di livello alto.

A questo proposito, proponiamo la top-11 dei parametro zero (composta da Transfermarkt.it) del Napoli da quando il presidente è De Laurentiis. Come portiere, Salvatore Sirigu arrivato nel 2022. In difesa, due sono molto recenti: Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, arrivati rispettivamente nel 2024 e nel 2022; gli altri due sono Ivan Strinic (2015) e Ruben Maldonado (2005). I due centrocampisti oltre Kevin De Bruyne (2025), sono alquanto "vintage": Marco Donadel (2011) e Samuele Dalla Bona (2006). Gli attaccanti sono Fernando Llorente (2019), Amin Younes (2018) e Mario Santana (2011).

NAPOLI a parametro zero (4-3-3): Sirigu; Spinazzola, Maldonado, Juan Jesus, Strinic; De Bruyne, Donadel, Dalla Bona; Santana, Llorente, Younes.