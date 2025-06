L'Italia U21 sfiora il colpaccio, ma finisce 1-1 con la Spagna: 2° posto nel girone

vedi letture

Termina sul risultato di 1-1 il match tra Spagna e Italia, valido per il terzo turno del Girone A dell'Europeo Under 21. Gli azzurrini passano in svantaggio al 53esimo per il gol di Jesus Rodriguez, ma poi la riprendono con la rete di Niccolò Pisilli appena sei minuti più tardi e nel finale sfiorano il colpaccio: Turicchia addomestica un pallone in area e schiaccia la conlcusione col mancino, il portiere Cunat fa un grandissimo intervento e salva il primato della Roja nel girone.

Dunque l'Italia Under 21 chiude al secondo posto nel Gruppo A, a pari punti con la Spagna a quota 7, ma gli azzurrini vengono penalizzati dal numero di gol fatti. Dunque i ragazzi di Carmine Nunziata sono qualificati ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, dove incontreranno la Germania. Sullo stesso lato del tabellone c'è Danimarca-Francia, mentre dalla parte opposta Spagna-Inghilterra e Portogallo-Ucraina.