Sky - Torino-Napoli, ultime di formazione: niente turnover, Conte ancora con i titolarissimi

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Antonio Conte per la sfida di domani del Napoli contro il Torino. Il tecnico azzurro conferma ancora una volta i titolarissimi. Meret sarà in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera a formare la linea difensiva. In mediana, Anguissa, Lobotka e McTominay sono favoriti per agire insieme, mentre in attacco Kvaratskhelia, Lukaku e Politano si giocheranno i due posti da titolare nel tridente.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte