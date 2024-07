Slitta l'assemblea elettiva della FIGC: niente intesa con la Lega Serie A

vedi letture

L'assemblea elettiva della FIGC, convocata per il prossimo 4 novembre, va verso lo slittamento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport non è infatti stato trovato l'accordo tra la Federcalcio e la Lega Serie A, con la stessa assemblea che dovrebbe essere tramutata in straordinaria, con le elezioni del nuovo presidente della Federazione a gennaio 2025. La rottura tra le parti è ormai un dato di fatto, non è stato trovato nessun accordo e nessuna rimodulazione dei pesi immediata (alla luce dell'emendamento Mulé), all'interno delle quote dei professionisti, facendo ricorso a una delibera. La Lega Serie A chiede che si cambi lo statuto.

La riunione.

Ieri a Roma, nella sede della FIGC, si è svolta la riunione convocata dal presidente Gabriele Gravina con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione. All’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di grande collaborazione che ha portato alla definizione del percorso regolamentare per le indispensabili modifiche statutarie, hanno partecipato i rappresentanti delle componenti federali (Lega A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA).

Le parole di Gravina.

"Verificate le posizioni di tutti - ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina all’esito della riunione -, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’Assemblea per la modifica dello Statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare”.