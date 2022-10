SONDAGGIO - Il Napoli devasta l’Ajax: chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tredici gol realizzati in tre gare di Champions, 9 punti conquistati e qualificazione agli ottavi già a un passo. Sei gol sul campo dell'Ajax dopo aver strapazzato il Liverpool al Maradona e vinto nettamente anche a Glasgow. E' questa la fotografia di un Napoli che oggi è una delle realtà più belle d'Europa ed è anche primo in classifica in campionato. La vittoria di questa sera è stata esaltante, è nata dopo un gol subito in apertura e nella ripresa ha assunto pieghe che all'Amsterdam Arena non si vedevano da decenni: è finita 1-6. Col Napoli che anche stasera ha superato le 20 conclusioni.