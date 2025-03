SONDAGGIO - Il Napoli rischia ma batte il Milan! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli batte il Milan e resta in scia dell'Inter! 2-1 al Maradona con Politano che apre le danze, Lukaku raddoppia e Gimenez accorcia le distanze.

Pronti via e dopo soli 2' il Napoli va in vantaggio con Politano, l'esterno sfrutta l'incomprensione tra Pavlovic e Theo e scarica un mancino fortissimo che batte Maignan. Il Milan non reagisce ed il Napoli va vicinissimo al raddoppio con Anguissa, ma pochi minuti dopo è Lukaku a raddoppiare sfruttando l'assist perfetto di Gilmour. Nella ripresa il Milan cambia e cresce d'intensità, Leao cambia il volto della squadra e l'opportunità per riaprire i giochi capita su calcio di rigore: Billing frana su Theo ma Gimenez sbaglia dagli 11 metri! I rossoneri non mollano e accorciano all'82' con Jovic, Theo duetta con Leao e trova a porta vuota il tap-in di Jovic. Nel finale il Napoli soffre ma alla fine vince! Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!