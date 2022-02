SONDAGGIO - Lazio-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli batte la Lazio e aggancia il Milan in vetta alla classifica. Un match che viene deciso al 94’ da Fabian Ruiz

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte la Lazio e aggancia il Milan in vetta alla classifica. Un match che viene deciso al 94' da Fabian Ruiz con un colpo da biliardo dal limite dell'area che regala agli azzurri il successo per 2-1 e il primato in vetta. In precedenza di Insigne il gol del vantaggio, di Pedro il pareggio al 90'.