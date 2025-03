Sospiro di sollievo Zeman, migliorano le condizioni: ha lasciato la terapia intensiva

Sono in miglioramento le condizioni di salute, che restano ancora da monitorare, dell'ex tecnico del Napoli Zdenek Zeman. Il boemo infatti ha lasciato il reparto di terapia intensiva neurologica del Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato d'urgenza lo scorso 27 febbraio. Un ricovero reso necessario dopo che l'allenatore settantasettenne aveva presentato un deficit di forza e un disturbo del linguaggio compatibile con un'ischemia celebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus.

Una patologia che aveva già colpito Zeman fra il dicembre del 2023 e il febbraio del 2024 costringendolo a lasciare la panchina del Pescara. L'allenatore aveva trascorso vigile e tranquillo le prime notti in ospedale collaborano coi medici che avevano comunque sottolineato le difficoltà nel parlare come aveva sottolineato il direttore dell'Unità operativa complessa di neurochirurgia nonché direttore del dipartimento di neuroscienze dell'ospedale Gemelli di Roma Alessandro Olivi ("Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo. Dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo").

Dopo aver mostrato segnali di miglioramento ed essere stato sottoposto a diversi esami e accertamenti, l'ex allenatore tra le altre di Foggia, Lazio e Roma si trova nel reparto di medicina riabilitativa dove proseguirà le cure sotto la supervisione del personale medico.

Intanto il Pescara, ultima squadra guidata da Zeman, ha annunciato i suoi miglioramenti: "Una bella notizia per tutti noi: mister Zeman ha lasciato la terapia intensiva. Forza Zdenek!"