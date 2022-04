Spalletti ci crede ancora: con la Roma un dubbio ed un cambio in attacco

Luciano Spalletti guarda avanti in conferenza stampa, senza soffermarsi più di tanto sulle vittorie delle milanesi negli anticipi

"Non possiamo giocare le partite degli altri, potevamo provare a non perdere quella precedente ma anche quella è andata. Le possibilità si sono ridotte, ma le nostre intenzioni non cambiano: andiamo in campo per vincere la partita qualsiasi sia l'avversario". Luciano Spalletti guarda avanti in conferenza stampa, senza soffermarsi più di tanto sulle vittorie delle milanesi negli anticipi, provando ad archiviare l'enorme rammarico per il ko interno contro la Fiorentina e focalizzare soltanto la prossima sfida contro la Roma, ancora al Maradona per una grande chance di riscatto oltre che di un vero e proprio dentro o fuori per restare in corsa per lo Scudetto.

Fabian e Zielinski, chi resta fuori?

Col ritorno di Anguissa, al fianco di Lobotka, entrambi inamovibili, resta solo un posto da mezzala in casa in caso di 4-3-3 o da sottopunta nel 4-2-3-1 e quindi - escludendo una improbabile sorpresa Mertens - si giocano un posto Fabian e Zielinski. "Fabian? Sta molto meglio, ha meno fastidio per questa pubalgia che ha un po' sofferto. E' uno che si può scegliere dall'inizio", le parole in conferenze di Spalletti, che si ripete più o meno anche per Zielinski, molto criticato nell'ultimo periodo: "Ssta bene, ha fatto un buon allenamento anche oggi. E' un giocatore forte e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top".

Mertens-Osimhen insieme: per Spalletti mancano gli equilibri

170 minuti insieme, 6 gol realizzati, ma Spalletti tra le righe fa intendere che è difficile vederli dall'inizio: "E' possibile, hanno già giocato, anche nel secondo tempo con la Fiorentina c'erano, poi in alcuni momenti ci siamo allungati e c'erano loro due", la precisazione di Spalletti, anche se per la verità con la necessità di recuperare i due erano in campo in una formazione molto sbilanciata sia per quanto riguarda le caratteristiche del centrocampo che degli esterni offensivi. Proprio sugli esterni dovrebbe esserci una novità con Lozano favorito su Politano mentre Insigne resta inamovibile a sinistra.