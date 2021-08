Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra: ripresa allenamenti fissata martedì

E' finito ieri, con l'amichevole contro il Pescara, il ritiro di Castel di Sangro. La squadra in serata ha lasciato l'Abruzzo e ha fatto ritorno a Napoli. Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla squadra, prima di rituffarsi negli allenamenti in vista dell'esordio in campionato contro il Venezia, tra una settimana. Oggi e domani gli azzurri resteranno fermi, la ripresa è fissata per martedì a Castel Volturno.