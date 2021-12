Spalletti fa 500 contro la sua ex squadra: tutti i numeri contro l'Empoli

La redazione di FootStats ha fornito tutti i dati e le statistiche del confronto tra Spalletti, l'Empoli e Andreazzoli. Non solo gli incroci con l’ex collaboratore e con l’ex squadra… ma anche le 500 panchine in Serie A. Ad oggi il tecnico originario di Certaldo è a quota 499: 247 vittorie, 122 pareggi, 130 sconfitte, per 369 match a punti.

La prima annata nel massimo torneo? Proprio con i toscani nel 1997-1998.

Guardando agli scontri diretti fra mister e squadre, scopriamo che entrambi sono in vantaggio, Spalletti sull’Empoli e Andreazzoli sul Napoli.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E ANDREAZZOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Spalletti

0 pareggi

0 vittorie Andreazzoli

4 gol fatti dalle squadre di Spalletti

1 gol fatto dalle squadre di Andreazzoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E L’EMPOLI IN CAMPIONATO

12 vittorie Spalletti

3 pareggi

3 vittorie Empoli

26 gol fatti dalle squadre di Spalletti

13 gol fatti dal Empoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANDREAZZOLI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Andreazzoli

0 pareggi

1 vittoria Napoli

5 gol fatti dalle squadre di Andreazzoli

7 gol fatti dal Napoli