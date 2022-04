Spalletti in bilico? Un suo futuro alla Fiorentina è già quotato 7,50

Dopo gli utlimi risultati negativi il futuro sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti non sembra così scontato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli utlimi risultati negativi il futuro sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti non sembra così scontato. Per i betting analyst di Goldbet vale 5 volte la posta la possibilità che Spalletti si ritrovi senza panchina all’inizio del prossimo campionato mentre sale a 7,50 un futuro alla Fiorentina, opzione in vantaggio rispetto all’Atalanta proposta a 9. Per il tecnico del Napoli, poi, possibile anche una nuova esperienza all’estero, con la Premier League in vantaggio: vale 12 volte la posta un approdo sulla panchina del Newcastle contro il 15 del Tottenham, non così sicuro della permanenza di Antonio Conte. Più attardate invece le altre big della Serie A con la Lazio fissata a 20, in vantaggio su un clamoroso ritorno alla Roma offerto a 35. Ancora più lontane le grandi del Nord, con Juventus, Milan e Inter, date tutte e tre a 50 volte la posta.