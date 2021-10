Spalletti riparte con un altro asso in panchina: Mertens non solo vice-Osimhen

I minuti finali nel match con la Fiorentina sono serviti più che altro per dargli fiducia. Dries Mertens ha sfruttato la sosta - ed in particolare un ampio minutaggio in un test amichevole con la Primavera a Castel Volturno - per aumentare il ritmo, migliorare la condizione e candidarsi da subito ad un ruolo importante, anche se inizialmente dalla panchina, che in futuro potrebbe anche non essere alternativo ad Osimhen.

Il percorso studiato

L'intervento del 5 luglio alla spalla sinistra è ormai un ricordo. Il Napoli ed il giocatore non hanno voluto affrettare i tempi e sin dall'arrivo a Castel di Sangro, il 10 agosto, è stato subito chiaro il percorso da fare per rientrare senza rischi. L'obiettivo era la seconda sosta, magari per poi riuscire ad incidere da subito con un ruolo part-time e tornare gradualmente al top della forma in prospettiva dei prossimi mesi, considerando che poi Osimhen a gennaio saluterà per la Coppa d'Africa.

Non solo alternativo ad Osimhen

"Ad uno come Mertens il posto bisogna trovarlo o altrimenti crearlo", Luciano Spalletti non ha mai nascosto l'ammirazione per il belga, sin dalla prima conferenza a Dimaro, e già in queste settimane ha lavorato anche ad un impiego da sotto punta. In origine era quello il piano già dall'anno scorso, con Mertens dietro Osimhen, ma prima uno e poi l'altro - e poi anche insieme - non sono stati a disposizione di Gattuso. Ora, intanto, Spalletti accoglie un'altra freccia per continuare ad incidere pesantemente con i cinque cambi.