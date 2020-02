Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Il gioiello prezioso di Ciro nell'isola del tesoro..."

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato sul proprio sito web la prova degli azzurri: "Un gioiello prezioso di Mertens trasforma Cagliari nell'Isola del tesoro. La perla di Dries attraversa il cielo sopra i Nuraghi e illumina il Sardegna Arena come una meraviglia della natura. E' il 120esimo gol di "Ciro" che si mette incollato alla schiena di Hamsik nella classifica dei bomber "all time". Poco dopo l'ora di gioco Mertens si sistema la sua mattonella e come il genio che strofina la lampada tira fuori una magia che esaudice il desiderio dell'intero popolo azzurro. Un arcobaleno che bacia il palo e si infila in rete come la scia di una cometa. Il Napoli si prende la rivincita del match d'andata allorquando fu il Cagliari a vincere per 1-0 al San Paolo. Gli azzurri comandano il gioco, tengono il campo con autorevolezza e piazzano il colpo quando l'orizzonte volge al desio di un successo cercato, voluto e desiderato. L'urlo azzurro vibra fino al Gennargentu. La favola di "Ciro" conquista l'Isola del Tesoro...".