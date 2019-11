Sscn, Formisano al telefono con EDL per capire il clima allo stadio prima dell'allenamento

Edo De Laurentiis, uno dei protagonisti dell'alta tensione che in questo momento si vive in casa Napoli dopo l'ammutinamento dei calciatori dinanzi alla decisione del club di andare in ritiro, ha telefonato all'Head of Operations del Napoli Alessandro Formisano per sapere in tempo reale il clima che si respira all'esterno del San Paolo per l'allenamento a porte aperte previsto per oggi. Un clima di certo pesante. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.