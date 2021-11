SSCNapoli, il commento sul sito web: "Il Napoli inebria di magìa la notte di Diego!"

Nella celebrazione della memoria del D10S, il Napoli inebria di magia la notte del Maradona. In mezzora spettacolare come una performance d'alta scuola dei Globetrotters del pallone, gli azzurri piegano le ali dell'Aquila laziale e alzano al cielo la melodia degli Angeli. Zielo sfonda ed apre la strada di prepotenza. Poi la scena si illumina per l'artista fiammingo che disegna meraviglie nell'orizzonte. Dries Mertens si infila nella Delorean di "Ritorno al Futuro" e segna una doppietta che rievoca lo splendore mai sopito del fuoriclasse assoluto. Prima un numero di illusionismo in area, poi un arcobaleno che si infila all'incrocio. Tutti in piedi per Ciro, il Fenomeno è tornato! Chiude la serata di Gala Fabian Ruiz che arrota un sinistro tagliente che infila la bisettrice nell'angolo irragiungibile. Finisce nel tripudio del popolo azzurro. E' la notte del Mito. E' la notte di Mertens. E' la notte di D.M. E' la notte di Ciro con la "Mano di D10S"...