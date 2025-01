Ufficiale SSCNapoli, Philip Billing ha scelto il numero di maglia

vedi letture

Philip Billing, centrocampista proveniente in prestito dal Bournemouth, è stato il terzo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato invernale. In attesa della sua prima convocazione di domani contro l'Atalanta, il classe '96 danese ha scelto il numero di maglia, come ufficializzato dal sito ufficiale della SSC Napoli. Vestirà la maglia numero 15.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).