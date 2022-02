Stadi subito al 75%, il governo fa chiarezza: "Valido a prescindere dal colore delle regioni"

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della norma che prevede l'aumento della capienza degli stadi a partire da oggi dal 50 al 75% degli spettatori, non era chiaro se tale aumento fosse previsto solo per le regioni in zona bianca come esplicitato dal testo oppure se avesse valenza anche per le regioni attualmente in altri colori. Il capo del dipartimento per lo sport del Governo, Michele Sciscioli, tramite un post sui social ha fatto chiarezza in merito scrivendo: "Le norme sulle capienze degli impianti sportivi, 75% all'aperto e 60% al chiuso, essendo obbligatorio il green pass rafforzato per accedere agli impianti, valgono sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dal colore della zona". Dunque tutti gli impianti dei campionati di calcio, a partire da oggi, potranno accogliere il 75% degli spettatori.